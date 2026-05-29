今回紹介するのは、Threadsに投稿された、パパさんと猫たちのほっこりするひとコマ。ソファでくつろいでいるだけのはずなのに、気づけば猫たちがまわりに集合。しかも、その距離感はかなり近めです。まるで何か特別なものに引き寄せられているかのような光景に、思わず二度見してしまいそうになります。いったい、パパさんから何が放たれているのか…。 投稿はThreadsにて、8.4万回以上表示され、7,000件のいいねが寄せられる