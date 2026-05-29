年齢を重ねるにつれて気になり始める白髪。最近では、白髪を隠すのではなくハイライトで活かすカラーリングが注目を集めています。ベースのカラーとハイライトを組み合わせて調整することで、気になる白髪を自然にぼかしつつ、洗練された印象へアップデート！ 今回は、大人世代の悩みを解決してオシャレまで楽しめそうな、白髪ぼかしヘアをご紹介します。 細太ミックスハイライトが映えるくびれボブ