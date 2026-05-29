飼い主とともにバスで「通勤」 画像はイメージです 英国の名門オックスフォード大学の図書館には、シベリアンフォレストキャット種の猫がいます。このふわふわの毛並みをもつ猫は、日々勉学に忙しい学生たちの心を癒し、みんなの人気者になっているのです。 猫の名前はIsambard Kitten Brunel（通称Issy）。飼い主は、図書館司書のJamie Fishwick-Fordさん（43歳）です。6年前から、IssyはJamieさん