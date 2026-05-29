東京での生活はお金がかかるからしんどい、というのはよくあるぼやきだ。だが、見栄を張らずに工夫次第で生活を楽しんでいる人もいる。「東京暮らしはしんどい？」というアンケートの問いかけに、東京都に住む40代男性（営業事務／年収400万円）は、「現在も在住。全くしんどくない。むしろ最高」と投稿を寄せた。男性は48歳バツイチで手取り20万円、同棲中の彼女は55歳で同じく手取り20万円。府中市内にある築38年の2DKアパート（