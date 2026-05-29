最近、飲食店で二次元コードを読み取って注文する「スマホ注文（モバイルオーダー）」を見かける機会が本当に増えた。人手不足の昨今、店側の効率化になるのだろう。しかし、客の立場からすると「本当にこれが正解なのか？」とモヤモヤすることもしばしば。誰しも一度は、スマートに注文できずに戸惑った経験があるのではないだろうか。ガールズちゃんねるに5月下旬、「飲食店のスマホ注文って便利？負担？」というトピックが立ち