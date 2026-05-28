仕事はもちろん、アウトドアや車中泊、さらにはバイクやキャンプ道具を積み込む“遊びグルマ”としても人気のトヨタ・ハイエース。愛車として長く乗る人が多いクルマだけに、「せっかくなら自分らしく仕上げたい」と考えるオーナーも多い。 スタイリングを変えたいならば、ホイールを履き替えるのは一番の近道だ。最近では、無骨なオフロード系や、どこか懐かしいネオクラシック系デザインが人気