お知らせその1、GIGAZINE春のプレゼント企画の応募で答えてもらったアンケートの結果をまとめています。回答してくれたGIGAZINE読者3598人のデータを基にしており、GIGAZINEをいつも読んでくれている人たちの傾向がよくわかります。回答してくれた皆さま、ありがとうございました！コンビニのおにぎりは1個何円まで許せる？GIGAZINE読者に聞いてみた - GIGAZINE記事広告では良い点も悪い点も書くべき？ - GIGAZINEアンケート結果は