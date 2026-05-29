お店でレジ打ちをしていると、こちらの落ち度ではない理不尽な理由でキレ散らかす客に遭遇することもある。投稿を寄せた60代女性は、ドラッグストアで働いている。女性の職場には「いつも高圧的にレジにくる中年女」がおり、先日の接客でもやばい対応をされたという。「犬のマーク握りしめて見せなかったらなんのカードかわかんねーよ」女性はその時の状況をこう振り返る。「ポイント読み込みでクレカを握りしめていたので 何のカ