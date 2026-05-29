週6日勤務で終電帰りが当たり前という過酷な労働環境では、心身を壊すのは時間の問題だ。投稿を寄せた大阪府の30代男性（サービス・販売・外食）は、かつて正社員としてパン屋の製造業務に就いていたが、心身の限界を迎えてわずか10か月で退職した際のエピソードを明かしてくれた。（文：篠原みつき）同期は全員退職、自身も「適応障害」で限界に入社1年目だった男性を待ち受けていたのは、想像を絶する激務だった。「慢性的な忙し