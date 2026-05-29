◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト０―８西武（２８日・神宮）渾身（こんしん）のガッツポーズが飛び出した。３点をリードした６回２死二塁。バントを試みた岩田を１４５キロで三邪飛に仕留め西武・武内夏暉投手（２４）は笑顔で左拳を握った。６回４安打無失点で今季４勝目。国学院大時代には東都大学野球で１４勝を挙げた神宮での、プロ初勝利にもなった。「やっぱり（大学時代とは）感覚違いますし、熱気もすごかっ