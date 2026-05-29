ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの横山裕（４５）が、７月１日スタートのカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」（水曜・後１１時）に主演することが２８日、分かった。初共演の女優・関水渚（２７）とバディを組む。講談社「ｇｏｏｄ！アフタヌーン」で連載中の同名人気漫画を実写化。人と群れない一匹オオカミの刑事・磯貝史郎（横山）と、殺人鬼に触れると殺した人数が見えるという特異な“第六感女