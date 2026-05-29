ゴルフのジュニアメジャー４冠を達成し「天才少女」と呼ばれる須藤弥勒（１４）＝高知・明徳義塾中３年／太陽自動車＝が２８日、高知・土佐ユートピアＣＣ（５４２９ヤード、パー７２）で行われた高知県女子アマ選手権で７４で回り、５位に入賞した。上位５人が国民スポーツ大会女子の部（９月９〜１１日、青森ＣＣ）の高知県代表候補選手に選出され、弥勒も、そのひとりに名を連ねた。最終的に３人が代表選手に選ばれる。弥勒