俳優の高橋文哉が、女優・蒼井優主演のＴＢＳ系連続ドラマ「Ｔシャツが乾くまで」（７月スタート、金曜・後１０時）に出演することが２８日、分かった。フジテレビ系「ｓｉｌｅｎｔ」（２２年）、「海のはじまり」（２４年）などを手がけた脚本家・生方美久氏によるオリジナル作品。２組の夫婦がとある事故に巻き込まれ、幸せな日常が崩れ去っていく。高橋が演じるのは一見社交的だが、人とは深く関わらない喫茶店店員・直人。