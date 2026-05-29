◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）第６７回宝塚記念のファン投票最終結果が２８日に発表され、今春の大阪杯、天皇賞・春を連勝し、史上初の春古馬３冠の偉業がかかるクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇厩舎）が３６万６０３９票で第１回中間発表からの１位をキープし、フィニッシュ。２４年ドウデュースの２３万８３６７票を超える、歴代最多の得票数を集めた。投票結果について、