◆関西学生野球春季リーグ戦▽最終節２回戦立命大７―１同大（２８日・わかさスタジアム京都）今秋のドラフト候補の立命大・西野啓也捕手が４打数４安打１打点の固め打ち。逆転首位打者も見えてきた。「一打席一打席、自分のバッティングをしようと集中できていた」。２７日の８回の第４打席から６打席連続安打。「（リーグ戦序盤は）ボールを見過ぎていた。自分の間を大切にした」と修正。相手捕手の配球も読み切ってヒッ