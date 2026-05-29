アスクエジンバラで挑む日本ダービーがいよいよ近づいてきました。枠順は６枠１２番。どんな競馬もできますから、極端な枠でなければよかったですが、いい枠に入ったなとホッとしています。２７日の最終追い切りはＣＷコースで体をほぐした後、坂路に入りました。速い追い切りに切り替わる瞬間、グッと気持ちが乗りやすいタイプなのですが、１歩目からスーッと落ち着いて入れました。あとはエジンバラとの呼吸を整えるのみ。時