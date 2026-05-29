◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神２―４日本ハム（２８日・甲子園）甲子園を完全に新庄野球が支配した。日本ハム・新庄剛志監督（５４）は、右手をサムアップし、満面の笑みを見せた。３―１の９回１死一、三塁、細川が初球を一塁方向にセーフティースクイズ。一塁・大山が本塁に送球するも三塁走者・矢沢の左手が先に本塁をかすめた。貴重な４点目を２夜連続の“新庄スペシャル”で奪った。「でかかったねー。大山くん