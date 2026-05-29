３４歳の女優が「滝行」ショットをアップした。２９日までにインスタグラムで「滝行ｉｎサウナ室？」とつづったのは、女優の清水みさと（３４）。水着を着て入り、滝のごとく大量に流れ落ちてくる水を浴びている。びっしょりになりながらも気持ち良さそうに笑い、「理解しがたいけど本当で、サウナがいつまでもどこまでも果てしなくてずっと沼です（水着着用、撮影可です）」とつづった。清水はお笑いコンビ「サバンナ」