5人組グループ・SUPER EIGHTの横山裕が、カンテレ・フジテレビ系で7月期から新設される全国ネット連続ドラマ枠「水ドラ★イレブン」（毎週水曜後11：00）の第1弾となる『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』で、主演を務めることが発表された。横山にとって、フジテレビ系連ドラ主演は初。6度目の刑事役で、関水渚とバディを組む。【写真】親友同士の本音トークも…息ぴったり！トリミングする相葉雅紀＆横山裕本作は、講談