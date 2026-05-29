【ニューヨーク＝木瀬武】２８日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比２４・６９ドル高の５万６６８・９７ドルとなり、２日連続で最高値を更新した。米国とイランの交渉担当者が停戦期間を延長する覚書をまとめたと伝わり、戦闘終結に向けた両国の協議が進展しているとの見方が相場を支えた。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は２４２・７４ポイント高の２万６９１７・４７で、３日