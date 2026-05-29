ABCテレビ伝統のお笑い賞レース『第47回ABCお笑いグランプリ2026』の開催が決定し、全国の若手芸人583組がエントリーしたことが29日、発表された。【画像】若手芸人583組がエントリー…『第47回ABCお笑いグランプリ2026』ロゴ『ABCお笑いグランプリ』は、ダウンタウン、ナインティナイン、中川家、ますだおかだ、フットボールアワー、千鳥、かまいたち、霜降り明星など、現在のお笑い界をけん引するレジェンドたちが、芸人人生