21日、コンゴ（旧ザイール）で、エボラ出血熱の疑いのある患者を搬送した人に対する消毒作業を行う医療従事者（AP＝共同）【ワシントン共同】アフリカ・コンゴ（旧ザイール）東部で広がるエボラ出血熱を巡り、トランプ米政権高官は28日、感染した疑いがある米国人を隔離する施設を東アフリカのケニアに設置し、29日から運用を始めると明らかにした。米国内へのウイルス流入を阻止する狙いがある。施設は50床で、ケニア中部の空