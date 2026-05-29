SUPER EIGHT横山裕（45）がカンテレ・フジテレビ系新ドラマ「今夜もシリアルキラーと待ち合わせ」（7月1日開始、水曜午後11時）で主演を務めることが28日、分かった。同系列では7月から水曜午後11時に全国ネット連続ドラマ枠「水ドラ★イレブン」を新設。第1弾として、ドラマタイトルと同名の人気漫画を実写化した作品を放送する。人と群れない一匹オオカミの主人公の刑事・磯貝史郎を横山が演じる。殺人鬼に触れると“殺した人数