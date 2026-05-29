柏木由紀が自身のYouTubeに「【密着】AKB3期生コンサートの裏側全て見せます！」を更新。4月に行われたAKB3期生によるコンサートの様子を公開した。 （関連：【画像あり】柏木由紀、高校1年生ぶりの衣装姿も変わらないアイドルの姿に「ずっと可愛い」） 動画は朝9時の会場入りからスタート。控室で柏木がカメラに挨拶しようとすると、「ゆきりんのYouTubeー！」とはしゃぐ3期生たち。朝から賑やか