『第79回カンヌ国際映画祭』のフォトコールで見せた、Snow Man 宮舘涼太のパフォーマンスが話題を呼んでいる。その様子は公式YouTubeにも公開されており、出演映画『黒牢城』の一員として参加した宮舘。自身のソロ撮影になると、登場するなりターンを披露。その後もサービス精神旺盛な姿を見せた。現地報道陣も歓声や「舘様ー！」と声を上げ、宮舘の一挙手一投足が場の空気を作り上げていったこと