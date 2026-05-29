今年３月から４月にかけ、災害復興支援公社の職員などになりすます手口で、山形県米沢市に住む７０代の女性から現金８００万円をだましとったとして、今月１２日、東京都に住む３９歳の男が逮捕されました。 男は直接現金をだましとる「受け子」とみられています。 ■男は詐欺グループの１人 詐欺の疑いで逮捕されたのは、東京都杉並区に住む無職の男（３９）です。 警察によりますと、男は今年の３月から４月にかけ、詐