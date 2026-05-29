開幕から快投が続く大谷。その凄みが米球界で大きな反響を生んでいる(C)Getty Imagesまたしても投打二刀流が“違い”を生み出した。現地時間5月27日のロッキーズ戦で「1番・指名打者兼投手」として先発登板した大谷翔平（ドジャース）は、投げては6回（99球）を、被安打0、7奪三振、与四球4、1失点と好投。打っても初回の第1打席に菅野智之から特大の先頭打者アーチを放って鮮烈なインパクトを残した。【動画】菅野智之から豪