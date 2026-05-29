◆ファーム・リーグ巨人６―３ヤクルト（２８日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の増田陸内野手（２５）、浅野翔吾外野手（２１）が２８日のファーム・リーグ、ヤクルト戦（Ｇタウン）から２軍に合流した。増田陸は「３番・二塁」で先発出場し、先制適時打を含む２安打。「（１軍では）打席の中で迷いが出てしまっていた。狙い球をしっかり振れて、狙い球以外を勇気を持って見逃せるかを２軍の期間でやっていきたい」と