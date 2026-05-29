経済貿易特区である北朝鮮・羅先市で精巧に作られた偽ロシア・ルーブル紙幣が流通し、当局が特別検閲団を急派したという。北朝鮮とロシアの貿易拡大に伴い、羅先市でルーブルの流通量が増える隙を突いて偽札が出回り、当局が迅速に流通経路の追跡に乗り出したものとみられる。デイリーNKの北朝鮮内部消息筋は、「国家情報局（旧・国家保衛省）が最近、中国・ロシア国境地域に接する羅先市の市場（チャンマダン）で偽ルーブル紙幣が