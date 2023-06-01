トヨタ斬新「3列シート“本格4WD”ミニバン」に反響殺到！近年、休日のレジャーやアウトドア活動の多様化に伴い、クルマに求められる機能も大きく変化しています。「多人数が快適に乗車できるミニバンの利便性は不可欠だが、未舗装路や自然のなかで映えるSUVの力強いデザインも捨てがたい――」【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「“本格4WD”ミニバン」です！（24枚）そのような魅力を併せ持つモデルへの関心が高まったこ