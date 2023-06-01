「まだ負けたくない。その気持ちが一番。あとは、今年に入って代表チームを意識してやってきたので。そこに到達するためにはギリギリを攻め続けていかなきゃいけない」37歳になっても吉田麻也の目は輝いていた。約４年前、自らキャプテンとしてカタール・ワールドカップを戦った男は今、“追加招集”という立場で再び森保ジャパンに戻ってきた。”単なるお客さん”ではなく、強い覚悟を滲ませていた。2026年５月28日、北中米ワ