「箱根ロープウェイ」のゴンドラ＝4月、神奈川県箱根町神奈川県箱根町の観光地・大涌谷の「箱根ロープウェイ」に、立体音響装置を備えたゴンドラがお目見えした。運営する小田急箱根（神奈川県小田原市）によると世界初の試み。約10分の乗車中、眼下の景色を眺めながら楽器の音が重なるシンフォニーを味わうことができる。同社は車両を「音箱（OTOBACO）」と名付け、天井部にスピーカー8台などを組み込んだ。出発する早雲山駅