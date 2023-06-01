が４勝目へ２９日の日本ハム戦に先発「相手の有利カウントにさせず自分優位に持っていく」巨人・井上温大投手（２５）が４勝目を懸け、２９日の日本ハム戦（エスコン）に先発する。本塁打数１２球団ダントツの超重量打線との対決へ「ストライクを先行すること。相手の有利カウントにさせず、自分優位に持っていくことが大切」と表情を引き締めた。前回２２日の阪神戦（東京Ｄ）は４回を投げて自己ワーストタイ７失点ＫＯ。杉内