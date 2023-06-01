◆ファーム・リーグ巨人６―３ヤクルト（２８日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の育成・花田侑樹投手（２２）が２８日、公式戦初勝利を挙げた。ファーム・リーグのヤクルト戦（Ｇタウン）に先発し、初回から自己最速タイの１５０キロを計測。粘り強く投げ抜き、５回３安打２失点（自責０）でマウンドを降りた。「とにかく勝ちたいと思ってマウンドに上がった。バッター集中で、一つずつアウトを取ることを意識した結果」