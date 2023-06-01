◆米大リーグホワイトソックス６―２ツインズ（２８日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・ツインズ戦に「２番・一塁」で先発出場。メジャー移籍後２度目の４試合連発は逃したが、２打数１安打１打点２四球でチームの２連勝に貢献した。エースのマーティンが６回２安打１失点の好投でリーグトップタイの８勝目（１敗）を挙げた。村上は空