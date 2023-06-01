NY株式28日（NY時間16:21）（日本時間05:21） ダウ平均50668.97（+24.69+0.05%） S＆P5007563.63（+43.27+0.58%） ナスダック26917.47（+242.74+0.91%） CME日経平均先物65765（大証終比：+1205+1.83%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は小幅高。序盤は下げて始まったものの、途中から下げ渋った。米・イラン両国が６０日間の停戦延長と核開発を巡る交渉開始で合意と伝わったことが要因。