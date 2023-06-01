米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間05:25） 米2年債 4.023（-0.010） 米10年債4.453（-0.030） 米30年債4.980（-0.031） 期待インフレ率2.409（-0.003） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは低下。米・イラン両国が６０日間の停戦延長と核開発を巡る交渉開始で合意と伝わったことで原油相場が伸び悩んだ。トランプ大統領の承認待ち。 取引開始前に４月のＰＣＥ価