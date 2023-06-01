◇ア・リーグホワイトソックス6―2ツインズ（2026年5月28日シカゴ）ホワイトソックスは28日（日本時間29日）、本拠地でのツインズ戦に6―2と勝利。これで2連勝で29勝27敗、貯金を2とした。過去3年間100敗以上のチームが「ミラクル」の快進撃を続けている。これで5月は15勝10敗。4試合を残して同月の「貯金生活」も決まった。この日本塁打、打点の「2冠」に浮上した村上宗隆内野手（26）がチームをけん引しているが、投