さまざまな患者との出会いと別れを繰り返しながら、現場で“看護婦見習い”として経験を重ねていくりん（見上愛）と直美（上坂樹里）。NHK連続テレビ小説『風、薫る』の第9週「看病婦とアメ」では、これまで隔たりのあった看病婦たちとの対話を試みる様子が描かれている。 参考：『風、薫る』第45話、直美（上坂樹里）が寛太（藤原季節）から母「夕凪」の話を聞き出す 特に千佳子（仲間由紀恵）の手術に立ち会ったりんは、病