「ミズノ（MIZUNO）」が、LVMH メティエ ダールがパリのショールーム「La Main （The Hand）」で開かれている展示「WASHI 〜 the art of crafting paper, where tradition unlocks innovation」に、和紙を用いた特別仕様の「ウエーブプロフェシーモック（WAVE PROPHECY MOC）」を出展した。【画像をもっと見る】同展は、LVMH メティエ ダールが企画する日本のクラフトマンシップに焦点を当てた特別展。今回のテーマである「和