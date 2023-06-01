◎29日の西武戦（ベルーナドーム）に先発するDeNAのドラフト2位右腕・島田は「ライオンズのキャラクターいますよね？あ、レオだ。幼稚園児の時に“白ライオン”って呼んでた思い出はあります」。見たまんまですね。◎巨人・井上は29日の日本ハム戦にDH制が採用される敵地で先発。投球に専念できるのでは、との問いに「そうですが、でもその分いいバッターが出てくるので大変です」。来季からセ・リーグもDH制となるので慣れて