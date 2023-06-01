◇関西学生春季リーグ最終節2回戦立命大7─1同大（2026年5月28日わかさスタジアム京都）2回戦1試合が行われ、立命大が同大を7―1で下して今節1勝1敗とした。29日に行われる3回戦で今春の全日程が終了する。今秋ドラフト候補に挙がる立命大の正捕手・西野が4打数4安打と固め打ちし、大逆転での首位打者獲得を視界に捉えた。3回先頭での中前打を皮切りに、3打席連続安打で迎えた4―1の7回1死一、二塁では左前適時打と止ま