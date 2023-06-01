◇交流戦DeNA3―1オリックス（2026年5月28日横浜）DeNAが逆転勝ちで、交流戦初勝利を挙げた。勝利の立役者は代打で登場した京田だった。0―1の7回1死一、二塁。フルカウントから吉田のフォークをすくい上げ、右翼席に運ぶ1号逆転3ランで試合をひっくり返した。チームにとって9試合ぶりのアーチ。本拠地での本塁打は林が1号2ランを放った5日の広島戦以来とあって、相川監督も「一振りで試合を変えることができるのがホーム