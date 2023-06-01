【頂きへの道しるべ】3大会ぶり5度目の優勝を目指すドイツ代表にサプライズ選出があった。24年8月に代表引退を表明していた40歳GKノイアーが、約2年ぶりに電撃復帰を果たした。10年から5大会連続の選出でいずれも正GKとして君臨し、14年の優勝に貢献した。通算19試合で7完封。GK個人記録でフランス・ロリスが持つ出場20試合にあと1と迫る。今回の起用法は不透明ながら、正守護神となればイングランド・シルトンとフランス・バ