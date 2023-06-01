■ＢＴＣＪＰＮ 151円(+50円、+49.5％) ストップ高 ＢｉｔｃｏｉｎＪａｐａｎ [東証Ｓ]がストップ高。同社は27日の取引終了後、米スペースＸ に対し、ファンドを通じて出資することを決めたと発表。これを材料視した買いが入った。投資資金は約20億4200万円を予定。このうち投資元本は約16億8800万円。27年3月期の業績に与える影響は精査中としている。 ■豊和工 1,670円(+300円、+21.9％) スト