JRAは夏季の人馬の負担軽減を図る暑熱対策として、来年から期間中の1日のレース数を従来の12から7に減らす方針を固めたことが28日、関係者への取材で明らかになった。7レース編成では最初の競走の発走が15時以降となる見込み。暑熱対策期間となる6週間で削減対象となる計120競走は他の時期に振り替え、現行の年間競走数を維持する。暑熱対策による競走時間拡大は24年から導入。5R終了後の気温が特に高い時間帯に3時間以上の