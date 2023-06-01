◇交流戦楽天1―2中日（2026年5月28日バンテリンD）楽天が痛恨の逆転負けで18年以来、8年ぶりの交流戦開幕3連敗。今季ワーストの借金10に膨らんだ。先発の滝中が6回無失点の好投も8回に登板した鈴木翔が同点とされ、救援した西垣が1死一、三塁から板山に決勝の中犠飛を許した。試合前には三木谷浩史オーナーがベンチ前で数分間にわたって選手らを激励。三木監督は勝利を届けられず「一試合一試合、どういう状況であろ