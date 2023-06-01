ヤクルトは28日、新外国人選手として、レアンドロ・セデーニョ内野手（27）の獲得を発表した。背番号は「98」で、来日の時期は未定。ベネズエラ出身のセデーニョは23年からオリックスでプレーし、24年には15本塁打を放った。昨季は西武で74試合に出場し、打率・228、7本塁打、26打点だった。今季はパドレス傘下2Aで26試合に出場し打率・315、4本塁打、14打点をマーク。球団を通じ「グラウンドで持てる力の全てを出し切り、皆