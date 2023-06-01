◇交流戦ヤクルト0―8西武（2026年5月28日神宮）ヤクルトは0―8の大敗で、今季ワーストタイの3連敗となった。オスナを3番から2番に、サンタナを2番から3番に組み替えたが打線は沈黙。池山監督は「なかなか流れがつくれない」と唇をかんだ。今季10度目の零敗には「1敗は1敗」と切り替えを強調。3連戦で計3得点と得点力不足に苦しむ中で、29日からはDH制のある敵地での楽天3連戦を迎える。指揮官は「しっかり準備して