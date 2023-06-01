◇交流戦巨人4―8ソフトバンク（2026年5月28日東京D）巨人は守備の連係ミスから逆転負けを喫した。橋上監督代行は「声の連係を含めてもう一回徹底した方がいい。お互いの守備範囲も含めて把握、確認が必要。ケガにもつながりかねない」と指摘した。4―3の6回1死一塁から今宮の左中間への飛球に対し、中堅・キャベッジと左翼・松本が落下点へ。お互いが衝突を避けて“お見合い”する形となり同点に。中堅に優先権があるが